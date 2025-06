Pépites ! pour les enfants Musée des Beaux-Arts Mulhouse

Pépites ! pour les enfants Musée des Beaux-Arts Mulhouse mercredi 23 juillet 2025 .

Pépites ! pour les enfants Mercredi 23 juillet, 14h00 Musée des Beaux-Arts Haut-Rhin

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-23T14:00:00 – 2025-07-23T17:00:00

Fin : 2025-07-23T14:00:00 – 2025-07-23T17:00:00

Les vacances au musée, à partir de 7 ans.

Découvrez l’exposition Pépites ! avec de jeunes guides du Rezo : visite ludique et atelier créatif.

Prévoir un goûter pour la pause

Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « accueil.musees@mulhouse-alsace.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 89 33 78 11 »}]

MUSÉOVACANCES !

© Dominique Schoenig