Pépites – une mine de coups de coeur Médiathèque André Malraux Tourcoing

Pépites – une mine de coups de coeur Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque André Malraux Nord

Gratuit, réservation conseillée. Public adulte à partir de 14 ans.

Nous vous invitons à partager librement vos pépites culturelles : livres, BD, musiques, films qui vous ont touchés, surpris ou inspirés. Autour d’un café ou d’un thé, venez échanger dans une ambiance conviviale et bienveillante. Curieux ou passionnés, la mine de coups de cœur s’offre à vous !

Première édition le samedi 4 octobre 2025 à 10h30 !

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Présentez une œuvre que vous aimez, découvrez celle des autres participants !

