Pépito Matéo conte à la Mêlangerie La Mêlangerie Plouray

Informations pratiques

Plouray

Pépito Matéo conte à la Mêlangerie

La Mêlangerie 2 Coët Manac’h Plouray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Pépito Matéo est l’un des plus célèbres artistes du conte en France. Et il sera à la Mêlangerie ! Une occasion en or de le voir !

Enfiler le costume d’un autre, vivre ses rêves en vrai ou s’inventer des destins singuliers… autant de scénarios que Pépito Matéo, éternel agité du verbe et des mots, a décidé de rassembler dans ce nouvel opus inclassable ! Des histoires urbaines, des histoires de vie et de mort, des histoires de hasard qui s’inventent leurs propres trajectoires au gré de rencontres fortuites, d’étranges coïncidences, de carrefours de la mémoire et de rendez-vous manqués. Il est question du temps le temps des choses, le temps d’aimer, le temps de vivre…

Le conteur s’autorise toutes les sorties de route pour mieux retomber sur ses pieds, sa langue acérée oscillant toujours entre humour et poésie pour mieux toucher au cœur. C’est un récit plein d’humanité qui résonne en nous comme une petite musique connue impossible à remettre… Des histoires gigognes dont on se délecte avec gourmandise jusqu’à la révélation finale. .

La Mêlangerie 2 Coët Manac’h Plouray 56770 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Pépito Matéo conte à la Mêlangerie Plouray a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan