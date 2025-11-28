Pépit’Operette par la troupe Ecco Lyrico Le DIX (Maison de quartier) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 20:30 –

Gratuit : non 8€ et 4€ (Cartes Blanches) Tout public

Passionnés par le chant et la scène, les 7 comédiens-chanteurs de la compagnie, dans leurs costumes hauts en couleurs, vous proposent un concert-spectacle enlevé et joyeux. Pépites d’opéras et opérettes empruntées à Offenbach, Bizet, Gounod, Ravel ou Messager, chants, textes et costumes donnent à chacun des acteurs sa personnalité et son tempérament.Ils s’appellent Sarmiento, Béatrix, Fagotto, Carmen, Marguerite, Suzanne, Piquillo. Ils se retrouvent autour d’un chaudron, à la recherche d’un peu de pain. Ils partagent des bribes de leurs histoires en solos, duos, trios, ou ensembles. Ils racontent, se disputent, complotent, protestent, ne rapportent que des branches d’épinard. Mais tout finit par un festin !

Le DIX (Maison de quartier) Nantes 44100

0670384729