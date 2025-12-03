PEPS COMEDY CLUB – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne

CRACK CLOUD Début : 2026-04-28 à 20:00. Tarif : – euros.

Depuis 2015, l’excentrique, éclectique, inventif et exponentiel collectif canadien refuse obstinément de choisir entre post-punk et no-wave, post-pop précaire et rock déstructuré, belle mélodie et bizarrerie, caresses d’espoir et grognements nihilistes. Crack Cloud a bâti en trois albums un monde musical en expansion, aussi passionnant que déroutant. Après Pain Olympics (2020) et Tough Baby (2022), le nouveau Red Mile déroule aujourd’hui ses huit hymnes impeccables, addictifs et tortueux. On pensera aux Talking Heads, à Gang of Four, à un Silver Mt. Zion sous traitement euphorisant, tentant d’écrire des pop-songs avec un John Cale presque rasséréné… C’est merveilleusement étrange et inspiré, convulsif et euphorisant, instable et ambitieux, intelligent et profond. Bref, difficilement manquable.

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63