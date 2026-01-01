Pèquenaude , lecture musicale par Juliette Rousseau Espace Kenere, médiathèque Pontivy

Pèquenaude , lecture musicale par Juliette Rousseau

Espace Kenere, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

22 janvier 2026 20:00

21:00

22 janvier 2026

Comment raconter la ruralité aujourd’hui ?

Après le succès de La vie têtue , Juliette Rousseau, continue de creuser les liens entre corps et territoire, en publiant en 2024 Péquenaude aux éditions Cambourakis. En tant que femme et rurale, elle revient sur ce que signifie habiter une histoire et un territoire heurtés, là où violences sexistes, de classe et environnementales se mêlent pour donner matière aux corps et à la terre.

Juliette Rousseau lira des extraits de son récit accompagnée d’une bande-son. Rencontre-dédicace à l’issue de la lecture. En partenariat avec la librairie Rendez-vous n’importe où.

À l’occasion de la nuit de la lecture. .

