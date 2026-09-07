Perce-Neige, Écomusée départemental des 4 Frères, Le Beausset

Informations pratiques

Perce-Neige Samedi 5 décembre, 16h30 Écomusée départemental des 4 Frères Var

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T16:30:00+01:00 – 2026-12-05T17:15:00+01:00

Fin : 2026-12-05T16:30:00+01:00 – 2026-12-05T17:15:00+01:00

La nuit finira-t-elle ? La Nature nous a-t-elle abandonnés ? Noël, solstice d’hiver, annonce le renouveau. Comme la fragile lanterne végétale du Perce-Neige, les contes traversent les glaces, et portent en eux l’espérance de lendemains plus doux.

Écomusée départemental des 4 Frères 2466 chemin de Signes à Ollioules 83330 Le Beausset Le Beausset 83330 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 83 95 18 50 »}, {« type »: « email », « value »: « ed4f@var.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://var.fr/web/departement-du-var/ecomusee-4freres »}]

Avec Murielle Revollon, plongez dans l’hiver. Une longue nuit où tout sommeille.

Éléa Demogue