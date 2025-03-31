Percée du Vin Jaune Lons-le-Saunier

Percée du Vin Jaune Lons-le-Saunier samedi 31 janvier 2026.

Percée du Vin Jaune

Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-02-01

Date(s) :
2026-01-31

27ème édition
Président Victor Feuvrier
Les billets seront en vente à l’Office de Tourisme de Lons le Saunier ou sur le site de la percée   .

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

English : Percée du Vin Jaune

German : Percée du Vin Jaune

Italiano :

Espanol :

L’événement Percée du Vin Jaune Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-08-04 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION