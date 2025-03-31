Percée du Vin Jaune Lons-le-Saunier

Percée du Vin Jaune Lons-le-Saunier samedi 31 janvier 2026.

Percée du Vin Jaune

Lons-le-Saunier Jura

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-01

2026-01-31

27ème édition

Président Victor Feuvrier

Les billets seront en vente à l’Office de Tourisme de Lons le Saunier ou sur le site de la percée .

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté

