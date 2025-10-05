PERCEPTION – PELOUSSE PARADISE Ales

dimanche 5 octobre 2025.

PERCEPTION Début : 2025-10-05 à 17:00. Tarif : – euros.

Quand le mentalisme rencontre l’hypnose… Oserez-vous tenter l’expérience ?On n’utiliserait que 10% des capacités de notre cerveau… Quelles seraient nos aptitudes si on en utilisait beaucoup plus ?C’est ce que Jay Kynesios tentera d’imaginer avec vous dans ce One Man Mental show où le mystère et l’humour flirtent avec le mentalisme et l’hypnose pour créer un spectacle fascinant.Un spectacle rempli de surprises, qui vous fera découvrir, à travers des expériences surprenantes de, le monde fascinant de cet hypno-mentaliste hors du commun.Une expérience 100% interactive qui vous fera découvrir des fonctionnements méconnus de votre cerveau.

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30