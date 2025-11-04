PERCEVAL en concert exclusif à Nantes ! Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-31 19:00 – 23:00

Gratuit : non À partir de 25,99 € Tout public

À la croisée des temps et des genres, Perceval redéfinit les codes de la techno française. Oubliez le chevalier de la Table Ronde : Perceval, c’est le producteur breton qui a retourné la scène électronique avec une fusion unique entre techno, psy-trance et sonorités médiévales. Entre beats chevaleresques, flûtes enflammées et kicks galopants, il bâtit un univers aussi épique qu’irrévérencieux.Repéré sur les réseaux grâce à son esthétique singulière, il s’impose comme un véritable ovni de la scène actuelle. Derrière son armure clinquante se cache un travail millimétré de composition et de storytelling, qui lui a déjà valu plus de 380 000 fans et plusieurs millions de streams.Après un premier concert parisien complet à l’Élysée Montmartre et une tournée remarquée dans les plus grands festivals (Solidays, Les Vieilles Charrues, Paléo, Madame Loyal…), Perceval débarque au Warehouse pour un show exclusif.Le rendez-vous est pris pour un banquet sonore chargé en BPM, en bonnes vibes et en hydromel. Tremblez : le troubadour entre dans la cour des rois.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/perceval-en-concert-exclusif-a-nantes