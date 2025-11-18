PERCEVAL en concert exclusif à Nantes ! Warehouse Nantes

PERCEVAL en concert exclusif à Nantes ! Mercredi 31 décembre, 19h00 Warehouse Loire-Atlantique

À partir de 25,99 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-31T19:00:00 – 2025-12-31T23:00:00

Fin : 2025-12-31T19:00:00 – 2025-12-31T23:00:00

À la croisée des temps et des genres, Perceval redéfinit les codes de la techno française. Oubliez le chevalier de la Table Ronde : Perceval, c’est le producteur breton qui a retourné la scène électronique avec une fusion unique entre techno, psy-trance et sonorités médiévales. Entre beats chevaleresques, flûtes enflammées et kicks galopants, il bâtit un univers aussi épique qu’irrévérencieux.

Repéré sur les réseaux grâce à son esthétique singulière, il s’impose comme un véritable ovni de la scène actuelle. Derrière son armure clinquante se cache un travail millimétré de composition et de storytelling, qui lui a déjà valu plus de 380 000 fans et plusieurs millions de streams.

Après un premier concert parisien complet à l’Élysée Montmartre et une tournée remarquée dans les plus grands festivals (Solidays, Les Vieilles Charrues, Paléo, Madame Loyal…), Perceval débarque au Warehouse pour un show exclusif.

Le rendez-vous est pris pour un banquet sonore chargé en BPM, en bonnes vibes et en hydromel. Tremblez : le troubadour entre dans la cour des rois.

Warehouse 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.warehouse-nantes.fr/event/perceval-en-concert-exclusif-a-nantes »}]

Perceval en concert exclusif au Warehouse Nantes le samedi 31 janvier 2026.