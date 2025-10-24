PERCEVAL – L’AUTRE CANAL Nancy

PERCEVAL Début : 2026-05-07 à 20:30. Tarif : – euros.

REGIE DE RECETTE L’AUTRE CANAL PRÉSENTE : PERCEVALÀ la croisée des temps et des genres, Perceval redéfinit les codes de la techno française. Connaissez-vous la légende de Perceval ? Pas celle du chevalier de la Table Ronde, mais celle du producteur breton qui, en l’espace de quelques mois, a renversé les codes de la scène électronique avec un style unique : une fusion audacieuse entre techno, psy-trance et sonorités médiévales. À grands coups de beats chevaleresques, de flûtes enflammées et de kicks galopants, Perceval a su créer un univers musical aussi épique qu’irrévérencieux. Repéré sur les réseaux grâce à son univers fort, il s’impose rapidement comme un ovni dans le paysage musical actuel. Derrière l’armure clinquante se cache un vrai travail de composition, d’arrangement et de storytelling, qui a séduit en un an un public fidèle de plus de 380K followers sur les réseaux. Depuis fin 2023, Perceval cumule plusieurs millions de streams sur ses singles. En 2025, son premier concert parisien à l’Elysée Montmartre affiche complet. Il continue sa quête en rencontrant son public à travers sa première tournée qui l’emmène sur les scènes les plus agitées de France (Solidays, Printemps de Bourges, Madame Loyal, Weekend des Curiosités, Les Vieilles Charrues, Paléo…), et plus de musique en préparation qui promettent de faire trembler les enceintes et les remparts. Le rendez-vous est pris pour un banquet qui s’annonce chargé en BPM, en bonnes vibes et en hydromel. Tremblez, le troubadour est entré dans la cour des rois.

L’AUTRE CANAL BOULEVARD D’AUSTRASIE – 54000 Nancy 54