PERCEVAL – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne vendredi 13 février 2026.

PERCEVAL Début : 2026-02-13 à 20:00. Tarif : – euros.

Connaissez-vous la légende de Perceval ? On ne parle pas ici du chevalier de la Table Ronde, mais du producteur breton qui a cassé Internet avec ses prods alliant techno, psy-trance et sonorités médiévales, cumulant de millions de streams en à peine un an.Après un Elysée Montmartre complet début 2025, la premiere tournée de Perceval l’emmène cette année sur les scènes les plus agitées de France (Solidays, Printemps de Bourges, Madame Loyal, Weekend des Curiosités, Les Vieilles Charrues, Paléo…).- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69