Perchaud, Varaillon, Adsuar en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mardi 2 décembre 2025.
Ensemble, ils partagent une même passion pour le son, l’écoute et l’improvisation. Leur musique, à la fois libre et raffinée, puise dans un vaste répertoire : compositions originales, mais aussi standards incontournables du répertoire guitaristique, revisités avec une sensibilité contemporaine.
Pierre Perchaud : guitare
Stephene Adsuar : batterie
Damien Varaillon : contrebasse
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Standards, compositions — Groupe collectif porté par un immense plaisir de se retrouver, ce trio réunit trois musiciens complices : Stéphane Adsuar, Damien Varaillon et Pierre Perchaud.
Le mardi 02 décembre 2025
de 21h30 à 22h30
Le mardi 02 décembre 2025
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 17 à 22 euros
Tarif sur place : 20 à 25 euros.
Public jeunes et adultes.
38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris
https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/