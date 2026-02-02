Perche Élite Tour Le Kindarena Rouen

Perche Élite Tour

Le Kindarena 40 rue de Lillebonne Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 17:00:00

fin : 2026-03-07 22:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Cet évènement est bien plus qu’une compétition, c’est un véritable show, un spectacle, tout en maintenant son caractère officiel. C’est le rendez-vous des meilleurs perchistes mondiaux qui viennent concourir dans des conditions exceptionnelles avec pour objectif de battre leurs records et de préparer les grands championnats à venir.

Samedi 7 mars

17:15 Ouverture des portes

18:00 Échauffement des athlètes

19:00 Présentation des champions

22:00 Remises de récompenses .

Le Kindarena 40 rue de Lillebonne Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 10 73 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Perche Élite Tour

L’événement Perche Élite Tour Rouen a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de tourisme Rouen tourisme