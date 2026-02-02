Perche Élite Tour Le Kindarena Rouen
Perche Élite Tour Le Kindarena Rouen samedi 7 mars 2026.
Perche Élite Tour
Le Kindarena 40 rue de Lillebonne Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 17:00:00
fin : 2026-03-07 22:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Cet évènement est bien plus qu’une compétition, c’est un véritable show, un spectacle, tout en maintenant son caractère officiel. C’est le rendez-vous des meilleurs perchistes mondiaux qui viennent concourir dans des conditions exceptionnelles avec pour objectif de battre leurs records et de préparer les grands championnats à venir.
Samedi 7 mars
17:15 Ouverture des portes
18:00 Échauffement des athlètes
19:00 Présentation des champions
22:00 Remises de récompenses .
Le Kindarena 40 rue de Lillebonne Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 10 73 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Perche Élite Tour
L’événement Perche Élite Tour Rouen a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de tourisme Rouen tourisme