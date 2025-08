Perche-en-Nocé s’engageà préserver la Nuit tout en améliorant l’éclairage public. Perche en Nocé

Perche-en-Nocé s’engageà préserver la Nuit tout en améliorant l’éclairage public.

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-11 20:30:00

fin : 2025-10-11 23:00:00

2025-08-11

Une causerie en salle permettra d’évoquer les effets de la lumière artificielle sur la faune et la flore et de présenter les aménagements réalisés et à venir dans le cadre de la rénovation de l’éclairage public de Perche-en-Nocé.

Une promenade à la recherche et à l’écoute des animaux nocturnes complètera cette soirée.

réservation nécessaire avant le 10 octobre 12h00 au 02 33 25 70 10

Gratuit .

Salle des fêtes Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

