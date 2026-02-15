Perche Vinyls Convention Nogent-le-Rotrou

Perche Vinyls Convention

42 rue Villette-Gaté Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

2ème édition de Perche Vinyls Convention.

Ouvert aux pro et particuliers, c’est le rendez-vous pour dégoter les meilleures galettes à faire tourner sur vos platines percheronnes et partout ailleurs où on aime écouter du bon son !!

9h -18h I Salle des Colonnes de la mairie de Nogent-le-Rotrou .

42 rue Villette-Gaté Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 21 27 97 96 philippe.girard84@aliceadsl.fr

English :

2nd Perche Vinyls Convention.

Open to professionals and individuals alike, it’s the place to go to find the best vinyls to spin on your turntables in the Perche region and anywhere else you like to listen to good music!

