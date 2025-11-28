Perchés Gien

Perchés

8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret

Début : 2025-11-28 20:00:00

2025-11-28

Perchés suit de jeunes adultes vivant avec des troubles psychiques et ayant créé La Maison Perchée, un lieu d’entraide unique en France.

Réalisé par Ketty Rios Palma, Perchés explore le quotidien de jeunes adultes touchés par des troubles psychiques et fondateurs de La Maison Perchée, un espace d’entraide pour se reconstruire et rompre l’isolement.

La séance sera suivie d’un échange avec Yannick Vialle, membre de l’association, qui partagera son expérience et abordera les tabous autour du handicap psychique.

Un pot clôturera la soirée.

Reservation conseillées .

+33 2 38 05 19 51

English :

Perchés follows young adults living with mental health problems who have created La Maison Perchée, a self-help center unique in France.

German :

Perchés betreut junge Erwachsene, die mit psychischen Störungen leben und La Maison Perchée, einen in Frankreich einzigartigen Ort der Selbsthilfe, gegründet haben.

Italiano :

Perchés segue giovani adulti con problemi di salute mentale che hanno creato La Maison Perchée, un centro di auto-aiuto unico in Francia.

Espanol :

Perchés sigue a jóvenes adultos con problemas de salud mental que han creado La Maison Perchée, un centro de autoayuda único en Francia.

