Perchés, projection rencontre autour de la santé mentale Rue Dixmude Lesneven

Perchés est une immersion dans le quotidien de jeunes adultes, affectés par un trouble de la santé mentale. Ils ont décidé de créer La Maison Perchée, une association d’entraide animée par et pour des jeunes qui leur ressemblent. Un lieu unique en France où réapprendre à vivre, et non plus survivre .

Aujourd’hui La Maison Perchée prend son envol et prend racine en Finistère !

Le documentaire dure 52 minutes, à la suite desquelles le public pourra échanger avec Mathieu, Médiateur de Santé-Pair au CHU de Brest et Référent Région à La Maison Perchée.

Gratuit sur inscription https://zenao.io/event/70 .

