Percusphère 10 La Scène du Canal Paris jeudi 18 décembre 2025.
La classe de percussion d’Isabelle Cornélis, du Conservatoire Hector Berlioz, vous propose une exploration musicale centrée sur les percussions classiques, une traversée sonore à travers des instruments comme le xylophone, le marimba, le vibraphone ou encore les percussions à peaux de toutes sortes. C’est un parcours initiatique à travers différents styles musicaux : de la musique de film à la musique répétitive de Steve Reich, en passant par le tango. Venez vibrer pendant 45 minutes au son du Mambo de Léonard Bernstein et des tambours du Burundi : frissons garantis !
Bonne nouvelle : le concert est gratuit !
Au programme :
Voyage en France — Emmanuel Séjourné
Trio vocal
Fusion — Ahiko Yhiamoto
Quatuor à peaux
Valse brève — C. Guichard
Mot de passe — Matthieu Ané
Pour 11 percussionnistes et masques
Libertango — Eric Sammut
Marimba solo
Music for Pieces of Wood — Steve Reich
Pour 5 paires de claves
Musique de film James Bond
Pour 8 percussions et batterie
Nagoya Marimbas — Steve Reich
Pour 2 marimbas
Another Day of Life (La La Land) — arrangement Po Schmitt
Ensemble de claviers avec batterie
Les tambours du Burundi — arrangement Nicolas Martynciow
Pour 8 toms
Mambo — arrangement Po Schmitt, d’après Léonard Bernstein
Pour 14 percussionnistes et batterie
Une évasion musicale et rythmée à travers le monde !
Le jeudi 18 décembre 2025
de 18h30 à 19h15
gratuit
Public enfants, jeunes et adultes.
