Percusphère 10 La Scène du Canal Paris

La classe de percussion d’Isabelle Cornélis, du Conservatoire Hector Berlioz, vous propose une exploration musicale centrée sur les percussions classiques, une traversée sonore à travers des instruments comme le xylophone, le marimba, le vibraphone ou encore les percussions à peaux de toutes sortes. C’est un parcours initiatique à travers différents styles musicaux : de la musique de film à la musique répétitive de Steve Reich, en passant par le tango. Venez vibrer pendant 45 minutes au son du Mambo de Léonard Bernstein et des tambours du Burundi : frissons garantis !

Bonne nouvelle : le concert est gratuit !

Au programme :

Voyage en France — Emmanuel Séjourné

Trio vocal

Fusion — Ahiko Yhiamoto

Quatuor à peaux

Valse brève — C. Guichard

Mot de passe — Matthieu Ané

Pour 11 percussionnistes et masques

Libertango — Eric Sammut

Marimba solo

Music for Pieces of Wood — Steve Reich

Pour 5 paires de claves

Musique de film James Bond

Pour 8 percussions et batterie

Nagoya Marimbas — Steve Reich

Pour 2 marimbas

Another Day of Life (La La Land) — arrangement Po Schmitt

Ensemble de claviers avec batterie

Les tambours du Burundi — arrangement Nicolas Martynciow

Pour 8 toms

Mambo — arrangement Po Schmitt, d’après Léonard Bernstein

Pour 14 percussionnistes et batterie

Une évasion musicale et rythmée à travers le monde !

Le jeudi 18 décembre 2025

de 18h30 à 19h15

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

