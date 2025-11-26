Percussions Corporelles de Noel Silver Wolf Lons

Percussions Corporelles de Noel

Percussions Corporelles de Noel Silver Wolf Lons samedi 13 décembre 2025.

Percussions Corporelles de Noel

Silver Wolf 13 Avenue Marcel Dassault Lons Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

Plongez dans la magie de Noël à travers un atelier ludique de percussions corporelles !

Au rythme de claquements, frottements et tapements, vous découvrirez comment créer une musique sans aucun instrument.

Un moment chaleureux, créatif et accessible à tous, pour vivre la musique autrement et faire vibrer l’esprit de Noël en groupe.   .

Silver Wolf 13 Avenue Marcel Dassault Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 45 32 54  recreamusic64@gmail.com

English : Percussions Corporelles de Noel

German : Percussions Corporelles de Noel

Italiano :

Espanol : Percussions Corporelles de Noel

L’événement Percussions Corporelles de Noel Lons a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Pau