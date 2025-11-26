Percussions Corporelles de Noel Silver Wolf Lons

Percussions Corporelles de Noel

Silver Wolf 13 Avenue Marcel Dassault Lons Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Plongez dans la magie de Noël à travers un atelier ludique de percussions corporelles !

Au rythme de claquements, frottements et tapements, vous découvrirez comment créer une musique sans aucun instrument.

Un moment chaleureux, créatif et accessible à tous, pour vivre la musique autrement et faire vibrer l’esprit de Noël en groupe. .

Silver Wolf 13 Avenue Marcel Dassault Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 45 32 54 recreamusic64@gmail.com

