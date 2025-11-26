Percussions Corporelles de Noel Silver Wolf Lons
Percussions Corporelles de Noel Silver Wolf Lons samedi 13 décembre 2025.
Silver Wolf 13 Avenue Marcel Dassault Lons Pyrénées-Atlantiques
Plongez dans la magie de Noël à travers un atelier ludique de percussions corporelles !
Au rythme de claquements, frottements et tapements, vous découvrirez comment créer une musique sans aucun instrument.
Un moment chaleureux, créatif et accessible à tous, pour vivre la musique autrement et faire vibrer l’esprit de Noël en groupe. .
Silver Wolf 13 Avenue Marcel Dassault Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 45 32 54 recreamusic64@gmail.com
