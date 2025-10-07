Percussions et rythmes, de l’Orient à la Bretagne | Présentation musicale et échange l’Archipel Fouesnant

Percussions et rythmes, de l’Orient à la Bretagne | Présentation musicale et échange l’Archipel Fouesnant mardi 7 octobre 2025.

Percussions et rythmes, de l’Orient à la Bretagne | Présentation musicale et échange

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 20:30:00

fin : 2025-10-07

Date(s) :

2025-10-07

Le coin de l’oreille, ce sont des soirées proposées par la Médiathèque et dédiées à la découverte et à l’échange autour de thématiques et sélections musicales.

Percussions et rythmes, de l’Orient à la Bretagne

Présentation musicale et échange avec Dominique Molard

Le compositeur et musicien Dominique Molard est connu pour avoir fait entrer les percussions du monde dans la musique bretonne. D’abord enthousiasmé, dès l’enfance, par les caisses claires écossaises, puis par les multiples percussions du monde, il ne cesse depuis d’aller à leur rencontre. Ce faisant, le musicologue, maître ès percussions, s’attache à analyser les rythmes de la musique traditionnelle.

À l’occasion de ce Coin de l’oreille, il propose un voyage dans la grande famille des percussions avec, notamment, une étape en Turquie. .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Percussions et rythmes, de l’Orient à la Bretagne | Présentation musicale et échange Fouesnant a été mis à jour le 2025-09-04 par OT FOUESNANT LES GLENAN