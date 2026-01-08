Percussions Nebula, ensemble Hanatsumiroir Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Vitry-le-François

Percussions Nebula, ensemble Hanatsumiroir

Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Avenue du Quai Saint-Germain Vitry-le-François Marne

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : 2026-02-14

Début : 2026-02-14 16:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Goûter 16h (offert aux enfants)

Spectacle 16h30

Spectacle sensoriel à partir de 3 ans. Cocon doux et protecteur, plongeant les enfants dans un univers feutré, où sons et sensations tissent un lien intime avec les émotions et l’imaginaire. Le rythme, lent et suspendu, permet à chacun de s’ajuster à son propre tempo. Au fil du parcours, des présences émergent, et l’espace intérieur se métamorphose, laissant entrer la lumière et le souffle. Des interactions inattendues, toujours bienveillantes, encouragent une ouverture progressive de soi.

Voyage sensoriel immersif, invitant les enfants à explorer les profondeurs aquatiques et la légèreté de l’air. .

Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Avenue du Quai Saint-Germain Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 41 00 10

English : Percussions Nebula, ensemble Hanatsumiroir

Snack: 4pm (offered to children)

Show: 4:30 pm

