Percy Jackson, le voleur de foudre

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 20:00:00

fin : 2026-02-05 22:00:00

Date(s) :

2026-02-05

Percy Jackson, le voleur de foudre

de Chris Columbus (2010) Un jeune homme découvre qu’il est le descendant d’un dieu grec et s’embarque, avec l’aide d’un satyre et de la fille d’Athéna, dans une dangereuse aventure pour résoudre une guerre entre dieux. Sur sa route, il devra affronter une horde d’ennemis mythologiques bien décidés à le stopper. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Percy Jackson, the lightning thief

L’événement Percy Jackson, le voleur de foudre Montargis a été mis à jour le 2026-01-05 par OT MONTARGIS