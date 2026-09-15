PERDS PAS LE FIL THÉÂTRE DE LA VIOLETTE Toulouse
jeudi 19 novembre 2026 · THÉÂTRE DE LA VIOLETTE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
PERDS PAS LE FIL
THÉÂTRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 14 – 14 – EUR
14
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:00:00
fin : 2026-11-20 21:00:00
Date(s) :
2026-11-19 2026-11-21 2026-11-22
Dans une forêt peuplée de silence, deux sorcières ratées en alchimie choisissent la musique pour ensorceler les citadins.
Guidées par Merlin PinPin, elles racontent avec humour et dérision l’histoire de Perds pas le fil, à travers trois personnages déjantés : une araignée fragile, une mouche vorace et un certain Jean‑Roger. 14 .
THÉÂTRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie
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English :
In a town shrouded in silence, two witches who have failed at alchemy turn to music to cast a spell on the townspeople.
L’événement PERDS PAS LE FIL Toulouse a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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