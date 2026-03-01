PERE, d’August Strindberg au Théâtre du Nord-Ouest Théâtre du Nord-Ouest Paris

Strindberg – célèbre pour sa pièce Mademoiselle Julie – n’a de cesse de dénoncer la société de son temps fermée sur elle-même, prisonnière de ses principes moraux et des dogmes religieux ; pourtant, la pièce, un huis-clos aux accents hitchockiens, soulève la question de la place de la femme ; un sujet qui en fait la modernité et c’est le conflit majeur qui éclate entre Adolph et Laura.

Suède, 1900. Un drame familial aux accents de thriller.

Du samedi 21 mars 2026 au jeudi 02 juillet 2026 :

payant

Billetterie sur place. Règlement par chèque ou espèces.

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-21T01:00:00+01:00

fin : 2026-07-03T01:59:59+02:00

Date(s) :

Théâtre du Nord-Ouest 13, rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris

https://www.theatredunordouest.com/programme/?repid=8941&dateligne=-1 +33147703275 public@theatredunordouest.com



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