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Père Lachaise musicale Dun-le-Palestel

samedi 21 novembre 2026 · Dun-le-Palestel

Père Lachaise musicale Dun-le-Palestel

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Salle Apollo
Ville
23800 Dun-le-Palestel
Département
Creuse
Tarif

Dun-le-Palestel

Père Lachaise musicale

Salle Apollo Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:00:00
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21 2026-11-22

Comédie des Pink Limousines
Salle Apollo le 21 novembre 2026 à 20h
et le 22 novembre 2026 à 15h
Tel 06 07 24 39 25   .

Salle Apollo Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 24 39 25 

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English : Père Lachaise musicale

L’événement Père Lachaise musicale Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Pays Dunois

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