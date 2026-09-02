AGENDA · Dun-le-Palestel
Père Lachaise musicale Dun-le-Palestel
samedi 21 novembre 2026 · Dun-le-Palestel
Informations pratiques
Dun-le-Palestel
Père Lachaise musicale
Salle Apollo Dun-le-Palestel Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21 2026-11-22
Comédie des Pink Limousines
Salle Apollo le 21 novembre 2026 à 20h
et le 22 novembre 2026 à 15h
Tel 06 07 24 39 25 .
Salle Apollo Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 24 39 25
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English : Père Lachaise musicale
L’événement Père Lachaise musicale Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Pays Dunois
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