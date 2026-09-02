Informations pratiques

Dun-le-Palestel

Père Lachaise musicale

Salle Apollo Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21 2026-11-22

Comédie des Pink Limousines

Salle Apollo le 21 novembre 2026 à 20h

et le 22 novembre 2026 à 15h

Tel 06 07 24 39 25 .

Salle Apollo Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 24 39 25

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English : Père Lachaise musicale

L’événement Père Lachaise musicale Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Pays Dunois