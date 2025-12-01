Père Noël à la ferme Réaux sur Trèfle

Père Noël à la ferme

8 route du pas des Chênes Réaux sur Trèfle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Le Père Noël et son lutin feront une halte à la ferme !

8 route du pas des Chênes Réaux sur Trèfle 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 64 83 86

English :

Santa and his elf will be stopping off at the farm!

German :

Der Weihnachtsmann und sein Elf werden auf dem Bauernhof Halt machen!

Italiano :

Babbo Natale e il suo elfo faranno tappa in fattoria!

Espanol :

Papá Noel y su elfo harán una parada en la granja

