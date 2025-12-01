Père Noël à la ferme Réaux sur Trèfle
Père Noël à la ferme Réaux sur Trèfle samedi 13 décembre 2025.
Père Noël à la ferme
8 route du pas des Chênes Réaux sur Trèfle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:30:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Le Père Noël et son lutin feront une halte à la ferme !
.
8 route du pas des Chênes Réaux sur Trèfle 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 64 83 86
English :
Santa and his elf will be stopping off at the farm!
German :
Der Weihnachtsmann und sein Elf werden auf dem Bauernhof Halt machen!
Italiano :
Babbo Natale e il suo elfo faranno tappa in fattoria!
Espanol :
Papá Noel y su elfo harán una parada en la granja
L’événement Père Noël à la ferme Réaux sur Trèfle a été mis à jour le 2025-11-22 par Offices de Tourisme de Jonzac