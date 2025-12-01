Père noël au magasin de GAMM VERT ROUILLAC GAMM VERT Rouillac
SAMEDI 20 DECEMBRE 2025 DE 14H00 A17H00 LE PERE NOEL PASSE AU MAGASIN ET IL Y A AUSSI UN TOUR EN PONEY GRATUIT.
GAMM VERT 60 BOULEVARD DE L EUROPE Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 23 55 05
SATURDAY, DECEMBER 20, 2025 FROM 2:00 TO 5:00 P.M. SANTA COMES TO THE STORE AND THERE’S ALSO A FREE PONY RIDE.
L’événement Père noël au magasin de GAMM VERT ROUILLAC Rouillac a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme du Rouillacais