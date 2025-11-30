Père Noël et Mascotte au Marché Génissieux

Père Noël et Mascotte au Marché

rue Frédéric Penelon Génissieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-12-07 12:00:00

Date(s) :

2025-11-30 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21

J & C Rôtisserie organisent la venue du Père-Noël et de sa mascotte au marché de Génissieux. A cette occasion est organisée une récolte de dons (doudou,peluche ,jeu d’éveil …) pour l’association Koala service pédiatrie des hôpitaux Drôme Nord.

rue Frédéric Penelon Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 57 58 11

English :

J & C Rôtisserie is organizing the visit of Santa Claus and his mascot to the Génissieux market. To mark the occasion, a collection of donations (soft toys, cuddly toys, early-learning games, etc.) is being organized for the Koala association, the pediatric department of the Drôme Nord hospitals.

German :

J & C Rôtisserie organisieren den Besuch des Weihnachtsmanns und seines Maskottchens auf dem Markt von Génissieux. Bei dieser Gelegenheit werden Spenden gesammelt (Kuscheltier, Plüschtier, Lernspielzeug …) für den Verein Koala, der die Pädiatrieabteilung der Krankenhäuser Drôme Nord betreibt.

Italiano :

J & C Rôtisserie organizza l’arrivo di Babbo Natale e della sua mascotte al mercato di Génissieux. Per l’occasione, viene organizzata una raccolta di donazioni (peluche, giocattoli, giochi per l’apprendimento precoce, ecc.) per l’associazione Koala, il reparto pediatrico degli ospedali della Drôme Nord.

Espanol :

J & C Rôtisserie organiza la llegada de Papá Noel y su mascota al mercado de Génissieux. Para la ocasión, se ha organizado una recogida de donativos (peluches, muñecos, juegos de aprendizaje, etc.) para la asociación Koala, el servicio de pediatría de los hospitales de la Drôme Nord.

