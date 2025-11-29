Père Noël et sa photographe à Lascaux IV Lascaux IV Montignac-Lascaux

Père Noël et sa photographe à Lascaux IV

Lascaux IV Avenue de Lascaux Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-20

10h 18h (le 24/12 le matin). le Père Noël accompagné de sa photographe ! Installée dans le hall, vous proposera un stand photo féerique. 10€ la photo (5 photos achetées = 1 gratuite)

Cette année, la magie de Noël s’invite à Lascaux IV avec une nouveauté exceptionnelle le Père Noël accompagné de sa photographe professionnelle ! Installée dans le hall, la photographe Éclat d’Image, vous proposera un stand photo féerique pour immortaliser votre venue et repartir avec de superbes clichés.

Les visiteurs sont libres de réaliser autant de photos qu’ils le souhaitent avant de choisir leurs préférées.

Tarif et offre

Tirage 15×20 cm ou photo numérique

Offre spéciale 5 photos achetées = 1 photo offerte

Prix par photo 10€

Présence de la photographe de 10h à 18h du samedi 20 décembre au mercredi 24 décembre matin. .

Lascaux IV Avenue de Lascaux Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 99 10

English : Père Noël et sa photographe à Lascaux IV

10am 6pm (24/12: morning). Santa Claus and his photographer! Set up in the hall, Santa will be on hand with a magical photo booth. 10? per photo (5 photos purchased = 1 free)

L’événement Père Noël et sa photographe à Lascaux IV Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère