Père Noël Express Bourges Nevers

2 Place du Général Leclerc Bourges Cher

Tarif : 39 – 39 – 55 EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 12:45:00

fin : 2025-12-13 16:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Un voyage unique à bord d’un train historique pour célébrer Noël autrement.

Embarquez pour une escapade inoubliable à bord du Père Noël Express , un train historique conduisant petits et grands dans une ambiance festive entre Bourges et Nevers.

Animations surprises, goûter offert aux enfants, séance photos avec le Père Noël et décor hivernal vous attendent pour un moment magique en famille ou entre amis.

Le Père Noël Express partira de Bourges et s’arrêtera à Avord avant de filer vers Nevers. À vous de choisir votre gare d’embarquement pour ce voyage féerique ! 39 .

2 Place du Général Leclerc Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 70 61 53 72 mail@141r840.com

English :

A unique journey aboard a historic train to celebrate Christmas in a different way.

German :

Eine einzigartige Reise an Bord eines historischen Zuges, um Weihnachten einmal anders zu feiern.

Italiano :

Un viaggio unico a bordo di un treno storico per festeggiare il Natale in modo diverso.

Espanol :

Un viaje único a bordo de un tren histórico para celebrar la Navidad de una forma diferente.

L’événement Père Noël Express Bourges Nevers Bourges a été mis à jour le 2025-10-29 par OT BOURGES