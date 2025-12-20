Père noël skieur Saint-Jean-d’Arves
Père noël skieur Saint-Jean-d’Arves lundi 22 décembre 2025.
Père noël skieur
Sur les pistes Saint-Jean-d’Arves Savoie
Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-22
Le Père Noël fait une apparition remarquée sur les pistes à skis, pour le plus grand plaisir des vacanciers. Une animation festive et familiale, idéale pour créer un moment convivial.
Sur les pistes Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 info@sja73.com
English : Father Christmas skier
Father Christmas makes a special appearance on the ski slopes, much to the delight of holidaymakers. A festive, family-friendly event, ideal for creating a convivial atmosphere.
