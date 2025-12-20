Père noël skieur

Sur les pistes Saint-Jean-d’Arves Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Le Père Noël fait une apparition remarquée sur les pistes à skis, pour le plus grand plaisir des vacanciers. Une animation festive et familiale, idéale pour créer un moment convivial.



Sur les pistes Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 info@sja73.com

English : Father Christmas skier

Father Christmas makes a special appearance on the ski slopes, much to the delight of holidaymakers. A festive, family-friendly event, ideal for creating a convivial atmosphere.

L’événement Père noël skieur Saint-Jean-d’Arves a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de tourisme Saint-Jean-d’Arves