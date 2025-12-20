PEREGRINA – GARDEZ LE SECRET – SAMOA Nantes

PEREGRINA Début : 2026-01-03 à 20:30. Tarif : – euros.

GARDEZ LE SECRET – PEREGRINAEnfilez votre plus belle robe à franges ou votre costume trois pièces à rayures… Vous êtes attendu au club de Tony le Moretti pour une expérience haute en couleurs ! Vous assistez à un tout nouveau spectacle, avec en tête d’affiche Olivia Brown, une grande diva en vogue cette année-là, en 1921. La soirée s’annonce festive ! Mais voilà qu’une mystérieuse disparition vient perturber la fête… Le propriétaire des lieux aura besoin de vous pour percer ce mystère.Durée de l’expérience : 2 heures, se présenter 30mn avant le début de la représentationDress code : Tenue chic recommandée pour une meilleure immersion

GARDEZ LE SECRET – SAMOA SAMOA 44200 Nantes 44