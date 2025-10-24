A4 (COMME LA FEUILLE) – L’INTEGRAL Belley

A4 (COMME LA FEUILLE) Début : 2026-03-17 à 20:00. Tarif : – euros.

L’INTEGRAL PRÉSENTE : A4 (COMME LA FEUILLE)Après Tutu et Car/Men, découvrez la nouvelle folie chorégraphique de Philippe Lafeuille et Chicos Mambo: A4 (comme la feuille}. Une fois de plus, le chorégraphe s’est plié en quatre pour nous concocter un univers visuel tiré à quatre épingles.Quatre univers pour un Puissance 4 de jeux et de gestes comme un Pas de quatre de Jules Perrot, rythmés par les Quatre saisons de Vivaldi. Quoi qu’il arrive, on retrouvera au bas de cette page A4 ce qui fait la signature du plus feuillu des chorégraphes : une création réjouissante et inventive où la danse joue aussi bien avec le théâtre que le cirque, l’humour ou encore la poésie. A4 promet de plaire à toutes les générations !Crédit Michel Cavalca

L’INTEGRAL 422, AVENUE HOFF 01300 Belley 01