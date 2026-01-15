PÉRÉGRINATION DES RELIQUES SAINTE ÉLISABETH DE LA TRINITÉ Puimisson
PÉRÉGRINATION DES RELIQUES SAINTE ÉLISABETH DE LA TRINITÉ Puimisson samedi 24 janvier 2026.
PÉRÉGRINATION DES RELIQUES SAINTE ÉLISABETH DE LA TRINITÉ
Puimisson Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
12h Messe
Après-midi Présentation de la vie de Ste Elisabeth de la Trinité et conférence (P. Didier-Marie Golay, ocd.)
Vénération des reliques.
18h Vêpres solennelles
20h30 Veillée de prière.
Possibilité de réserver les repas.
12h Messe
Après-midi Présentation de la vie de Ste Elisabeth de la Trinité et conférence (P. Didier-Marie Golay, ocd.)
Vénération des reliques.
18h Vêpres solennelles
20h30 Veillée de prière.
Possibilité de réserver les repas. .
Puimisson 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 07 85 mont-rouge@fsj.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
12pm: Mass
Afternoon: Presentation of the life of St. Elizabeth of the Trinity and lecture (P. Didier-Marie Golay, ocd.)
Veneration of relics.
6pm: Solemn vespers
8:30pm: Prayer vigil.
Meals may be reserved.
L’événement PÉRÉGRINATION DES RELIQUES SAINTE ÉLISABETH DE LA TRINITÉ Puimisson a été mis à jour le 2026-01-12 par 34 OT AVANT-MONTS