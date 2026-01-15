PÉRÉGRINATION DES RELIQUES SAINTE ÉLISABETH DE LA TRINITÉ

Puimisson Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

12h Messe

Après-midi Présentation de la vie de Ste Elisabeth de la Trinité et conférence (P. Didier-Marie Golay, ocd.)

Vénération des reliques.

18h Vêpres solennelles

20h30 Veillée de prière.

Possibilité de réserver les repas.

12h Messe

Après-midi Présentation de la vie de Ste Elisabeth de la Trinité et conférence (P. Didier-Marie Golay, ocd.)

Vénération des reliques.

18h Vêpres solennelles

20h30 Veillée de prière.

Possibilité de réserver les repas. .

Puimisson 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 07 85 mont-rouge@fsj.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

12pm: Mass

Afternoon: Presentation of the life of St. Elizabeth of the Trinity and lecture (P. Didier-Marie Golay, ocd.)

Veneration of relics.

6pm: Solemn vespers

8:30pm: Prayer vigil.

Meals may be reserved.

L’événement PÉRÉGRINATION DES RELIQUES SAINTE ÉLISABETH DE LA TRINITÉ Puimisson a été mis à jour le 2026-01-12 par 34 OT AVANT-MONTS