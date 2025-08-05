PÉRÉGRINATIONS… Carcassonne
PÉRÉGRINATIONS… Carcassonne jeudi 29 janvier 2026.
PÉRÉGRINATIONS…
Rue des Études Carcassonne Aude
Début : 2026-01-29 20:30:00
C’est à un long voyage dans le répertoire du piano que nous invite Constant Després. Le cheminement commence près de Rome avec les Jeux d’eau de la Villa d’Este, où Franz Liszt fait ruisseler des cascades de notes brillantes. Après la Sonate n°2 de Robert Schumann, direction l’Espagne avec deux extraits de Miroirs de Maurice Ravel Une barque sur l’océan et Alborada del gracioso, une caricature savante de l’Ibérisme traditionnel. Isaac Albéniz nous emmène à Grenade dans le quartier gitan avec El Albaicín et Ibéria, pour une évocation musicale de l’Andalousie. Toujours en Espagne, Oriental d’Enrique Granados, tiré d’un cycle de douze danses ibériques, prolonge cette atmosphère. Depuis la Catalogne, Federico Mompou nous livre ses Impresiones íntimas, dont Pájaro triste ( oiseau triste ). Pour finir, on traverse l’Atlantique avec les Danzas Argentinas d’Alberto Ginastera, l’un des plus illustres compositeurs latino-américains.
Parmi les espoirs du piano français, Constant Després tient une place spéciale. Né en 2006 dans une famille de musiciens, il entend dès son enfance Ravi Shankar, Wagner et Miles Davis. Entré au Conservatoire de Toulouse avant ses 6 ans, il poursuit actuellement ses études au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Marie-Josèphe Jude. Son parcours compte une participation remarquée à l’émission Prodiges , des concerts avec les orchestres de Toulouse et du Royaume d’Aragon, ainsi que des récitals à Piano en Valois et Jazz in Marciac .
Durée 1h15
Avec Constant DESPRÉS, piano
Rue des Études Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
English :
Constant Després invites us on a long journey through the piano repertoire. The journey begins near Rome with the Jeux d?eau at the Villa d?Este, where Franz Liszt cascades brilliant notes. After Robert Schumann?s Sonata no. 2, we head for Spain with two excerpts from Maurice Ravel?s Miroirs: Une barque sur l?océan and Alborada del gracioso, a clever caricature of traditional Iberianism. Isaac Albéniz takes us to Granada?s gypsy quarter with El Albaicín and Ibéria, a musical evocation of Andalusia. Still in Spain, Enrique Granados?s Oriental, taken from a cycle of twelve Iberian dances, prolongs this atmosphere. From Catalonia, Federico Mompou delivers his Impresiones íntimas, including Pájaro triste (« sad bird »). Finally, we cross the Atlantic with Danzas Argentinas by Alberto Ginastera, one of Latin America?s most illustrious composers.
Constant Després holds a special place among France?s up-and-coming pianists. Born in 2006 into a musical family, he heard Ravi Shankar, Wagner and Miles Davis from an early age. He entered the Toulouse Conservatoire before the age of 6, and is currently studying with Marie-Josèphe Jude at the Conservatoire Supérieur de Musique de Paris. His career includes an acclaimed appearance on the television program « Prodiges », concerts with the Toulouse and Kingdom of Aragon orchestras, and recitals at « Piano en Valois » and « Jazz in Marciac ».
Running time: 1h15
With Constant DESPRÉS, piano
German :
Constant Després lädt uns auf eine lange Reise durch das Repertoire des Klaviers ein. Die Reise beginnt in der Nähe von Rom mit den Wasserspielen der Villa d’Este, wo Franz Liszt Kaskaden von glänzenden Noten rieseln lässt. Nach Robert Schumanns Sonate Nr. 2 geht es weiter nach Spanien mit zwei Auszügen aus Maurice Ravels Miroirs: Une barque sur l’océan und Alborada del gracioso, eine kunstvolle Karikatur des traditionellen Iberismus. Isaac Albéniz nimmt uns mit El Albaicín und Ibéria nach Granada in das Zigeunerviertel mit, eine musikalische Beschwörung Andalusiens. Ebenfalls in Spanien setzt Enrique Granados’ Oriental aus einem Zyklus von zwölf iberischen Tänzen diese Atmosphäre fort. Aus Katalonien stammt Federico Mompous Impresiones íntimas, darunter Pájaro triste (« trauriger Vogel »). Zum Schluss überqueren wir den Atlantik mit den Danzas Argentinas von Alberto Ginastera, einem der berühmtesten lateinamerikanischen Komponisten.
Unter den französischen Klavierhoffnungen nimmt Constant Després einen besonderen Platz ein. Er wurde 2006 in eine Musikerfamilie hineingeboren und hörte schon als Kind Ravi Shankar, Wagner und Miles Davis. Noch vor seinem sechsten Lebensjahr trat er in das Konservatorium von Toulouse ein und studiert derzeit am Conservatoire Supérieur de Musique de Paris in der Klasse von Marie-Josèphe Jude. Zu seinen bisherigen Erfolgen zählen die Teilnahme an der Fernsehsendung « Prodiges », Konzerte mit den Orchestern von Toulouse und des Königreichs Aragon sowie Recitals bei « Piano en Valois » und « Jazz in Marciac ».
Dauer: 1h15
Mit Constant DESPRÉS, Klavier
Italiano :
Constant Després ci invita a un lungo viaggio attraverso il repertorio pianistico. Il viaggio inizia nei pressi di Roma con i Jeux d’eau di Villa d’Este, dove Franz Liszt fa scorrere note brillanti. Dopo la Sonata n. 2 di Robert Schumann, ci dirigiamo verso la Spagna con due estratti dai Miroirs di Maurice Ravel: Une barque sur l’océan e Alborada del gracioso, un’intelligente caricatura del tradizionale iberismo. Isaac Albéniz ci porta nel quartiere gitano di Granada con El Albaicín e Ibéria, un’evocazione musicale dell’Andalusia. Sempre in Spagna, l’Oriental di Enrique Granados, tratto da un ciclo di dodici danze iberiche, prolunga questa atmosfera. Dalla Catalogna, Federico Mompou propone le sue Impresiones íntimas, tra cui Pájaro triste (« uccello triste »). Infine, attraversiamo l’Atlantico con le Danzas Argentinas di Alberto Ginastera, uno dei più illustri compositori dell’America Latina.
Constant Després occupa un posto speciale tra i pianisti emergenti in Francia. Nato nel 2006 in una famiglia di musicisti, da bambino ha ascoltato Ravi Shankar, Wagner e Miles Davis. È entrato al Conservatorio di Tolosa prima dei 6 anni e attualmente studia con Marie-Josèphe Jude al Conservatorio Superiore di Musica di Parigi. La sua carriera comprende una notevole apparizione nel programma televisivo « Prodiges », concerti con le orchestre di Tolosa e del Regno d’Aragona e recital a « Piano en Valois » e « Jazz in Marciac ».
Durata: 1 ora e 15 minuti
Con Constant DESPRÉS, pianoforte
Espanol :
Constant Després nos invita a un largo viaje por el repertorio pianístico. El viaje comienza cerca de Roma con los Jeux d’eau de la Villa d’Este, donde Franz Liszt desgrana brillantes notas en cascada. Tras la Sonata nº 2 de Robert Schumann, nos dirigimos a España con dos fragmentos de los Miroirs de Maurice Ravel: Une barque sur l’océan y Alborada del gracioso, una ingeniosa caricatura del iberismo tradicional. Isaac Albéniz nos lleva al barrio gitano de Granada con El Albaicín e Ibéria, una evocación musical de Andalucía. Siempre en España, Oriental, de Enrique Granados, extraída de un ciclo de doce danzas ibéricas, prolonga esta atmósfera. Desde Cataluña, Federico Mompou nos ofrece sus Impresiones íntimas, entre las que destaca Pájaro triste. Por último, cruzamos el Atlántico con las Danzas Argentinas de Alberto Ginastera, uno de los compositores más ilustres de América Latina.
Constant Després ocupa un lugar privilegiado entre las jóvenes promesas del piano francés. Nacido en 2006 en el seno de una familia de músicos, desde muy pequeño escuchó a Ravi Shankar, Wagner y Miles Davis. Ingresó en el Conservatorio de Toulouse antes de cumplir los 6 años, y actualmente estudia con Marie-Josèphe Jude en el Conservatorio Superior de Música de París. Su carrera incluye una notable aparición en el programa de televisión « Prodiges », conciertos con las orquestas de Toulouse y del Reino de Aragón, y recitales en « Piano en Valois » y « Jazz en Marciac ».
Duración: 1 hora y 15 minutos
Con Constant DESPRÉS, piano
