Pérégrinations > Exposition d’hiver TESSY-SUR-VIRE Tessy-Bocage

L’Usine Utopik a le plaisir d’annoncer l’ouverture de son exposition d’hiver, Pérégrinations, première exposition de l’année, à découvrir à partir du 20 février.

Cette exposition collective réunit les œuvres de François Andes, François Boucq, Nicia Braga Ceramica, Caroline Lest, Delphine Mazur, Béatrice Meunier-Déry, Jérôme Progin, Ludovique Tollitte et Naomi van Niekerk.

À travers des pratiques variées — dessin, illustration, textile et céramique — les artistes explorent le paysage comme espace de récit, de déplacement et de projection sensible.

Orchestrée par l’artiste François Andes, Pérégrinations propose une traversée poétique, géographique et symbolique du paysage. L’exposition rassemble des artistes du récit dont les pratiques, les thématiques et les recherches esthétiques dialoguent étroitement entre elles. Nourrissant et inspirant l’artiste, ces univers singuliers esquissent un parcours sensible, entre territoires réels et imaginaires.

Vernissage le vendredi 20 février 2026 à 19H, en présence des artistes. Ouvert à tous.

Ouvertures publiques Mercredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h et sur rdv.

Entrée Libre. .

