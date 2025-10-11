Perennis fête ses 20 ans ! Salle des Fêtes Saint-Brice

Perennis fête ses 20 ans ! Salle des Fêtes Saint-Brice samedi 11 octobre 2025.

Perennis fête ses 20 ans !

Salle des Fêtes 48 rue Jacques Delamain Saint-Brice Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:30:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Vous êtes cordialement invités à célébrer les 20 ans de l’association Perennis et partager un moment de convivialité et de découverte durant cette journée.

Salle des Fêtes 48 rue Jacques Delamain Saint-Brice 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

You are cordially invited to celebrate the 20th anniversary of the Perennis association and share a moment of conviviality and discovery during this day.

German :

Sie sind herzlich eingeladen, das 20-jährige Bestehen des Vereins Perennis zu feiern und an diesem Tag einen Moment der Geselligkeit und Entdeckung zu teilen.

Italiano :

Siete cordialmente invitati a festeggiare il 20° anniversario dell’associazione Perennis e a condividere un momento di convivialità e di scoperta durante la giornata.

Espanol :

Le invitamos cordialmente a celebrar el 20 aniversario de la asociación Perennis y a compartir un momento de convivencia y descubrimiento durante la jornada.

