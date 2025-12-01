Pères Noël à motos Collecte de jouets Angoulême

Pères Noël à motos Collecte de jouets

place des Halles Angoulême Charente

Début : 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Un évènement proposé par le Rotary Club d’Angoulême et le Club BMW. Une collecte de jouets se fera place des Halles grâce à nos amis les pères Noël à motos.

place des Halles Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine rotary.club.angouleme@gmail.com

English :

An event proposed by the Rotary Club of Angoulême and the BMW Club. A toy collection will take place at Place des Halles, thanks to our friends the motorcycle Santas.

German :

Diese Veranstaltung wird vom Rotary Club Angoulême und dem BMW Club organisiert. Auf dem Place des Halles werden dank unserer Freunde, den Weihnachtsmännern auf Motorrädern, Spielsachen gesammelt.

Italiano :

L’evento è organizzato dal Rotary Club di Angoulême e dal BMW Club. I giocattoli saranno raccolti in Place des Halles grazie ai nostri amici Babbi Natale in moto.

Espanol :

El acto está organizado por el Rotary Club de Angulema y el Club BMW. Los juguetes se recogerán en la Place des Halles gracias a nuestros amigos los Papás Noel en moto.

