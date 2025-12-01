Pères Noël à motos Collecte de jouets Angoulême
Pères Noël à motos Collecte de jouets Angoulême samedi 13 décembre 2025.
Pères Noël à motos Collecte de jouets
place des Halles Angoulême Charente
Début : 2025-12-13 11:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Un évènement proposé par le Rotary Club d’Angoulême et le Club BMW. Une collecte de jouets se fera place des Halles grâce à nos amis les pères Noël à motos.
place des Halles Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine rotary.club.angouleme@gmail.com
English :
An event proposed by the Rotary Club of Angoulême and the BMW Club. A toy collection will take place at Place des Halles, thanks to our friends the motorcycle Santas.
German :
Diese Veranstaltung wird vom Rotary Club Angoulême und dem BMW Club organisiert. Auf dem Place des Halles werden dank unserer Freunde, den Weihnachtsmännern auf Motorrädern, Spielsachen gesammelt.
Italiano :
L’evento è organizzato dal Rotary Club di Angoulême e dal BMW Club. I giocattoli saranno raccolti in Place des Halles grazie ai nostri amici Babbi Natale in moto.
Espanol :
El acto está organizado por el Rotary Club de Angulema y el Club BMW. Los juguetes se recogerán en la Place des Halles gracias a nuestros amigos los Papás Noel en moto.
L’événement Pères Noël à motos Collecte de jouets Angoulême a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême