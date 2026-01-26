Perfectionnement adulte Piscine de Lencloître Lencloître

Perfectionnement adulte

Piscine de Lencloître 14 rue Saint Exupéry – Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Ouvert à toute personne de + de 18 ans sachant nager au minimum 20 mètres.

Tarif 7 euros .

Piscine de Lencloître 14 rue Saint Exupéry – Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 36 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Perfectionnement adulte

L’événement Perfectionnement adulte Lencloître a été mis à jour le 2026-01-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne