Perfectionnement au montage Médiathèque De Biarritz Biarritz

Perfectionnement au montage Médiathèque De Biarritz Biarritz samedi 4 octobre 2025.

Perfectionnement au montage Samedi 4 octobre, 10h00, 14h00 Médiathèque De Biarritz Pyrénées-Atlantiques

10€/tarif réduit : 5€ pour les moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaire du RSA, AAH…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T16:00

L’atelier s’adresse aux personnes qui maîtrisent déjà les bases du logiciel DaVinci Resolve et qui souhaitent aller plus loin dans sa manipulation.

Une séance dédiée à l’incrustation numérique. Vous monterez votre propre projet ! Pour se faire, il est nécessaire que vos apportiez vos propres médias, vidéos, images…

Médiathèque De Biarritz 2 Rue Ambroise Paré 64200 Biarritz Biarritz 64200 Aguiléra Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559222886 http://www.mediatheque-biarritz.fr/ [{« type »: « email », « value »: « dpt.image@biarritz.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 59 22 58 60 »}]

L’atelier s’adresse aux personnes qui maîtrisent déjà les bases du logiciel DaVinci Resolve et qui souhaitent aller plus loin dans sa manipulation.

Photo libre de droits