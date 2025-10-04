Perfectionnement au montage Médiathèque De Biarritz Biarritz
Perfectionnement au montage Samedi 4 octobre, 10h00, 14h00 Médiathèque De Biarritz Pyrénées-Atlantiques
10€/tarif réduit : 5€ pour les moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaire du RSA, AAH…
Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00
Fin : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T16:00
L’atelier s’adresse aux personnes qui maîtrisent déjà les bases du logiciel DaVinci Resolve et qui souhaitent aller plus loin dans sa manipulation.
Une séance dédiée à l’incrustation numérique. Vous monterez votre propre projet ! Pour se faire, il est nécessaire que vos apportiez vos propres médias, vidéos, images…
Médiathèque De Biarritz 2 Rue Ambroise Paré 64200 Biarritz
