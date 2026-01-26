Perfectionnement enfant à la piscine de lencloitre Piscine de Lencloître Lencloître

Perfectionnement enfant à la piscine de lencloitre

Piscine de Lencloître 14 rue Saint Exupéry – Lencloître Vienne

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19

Si vous souhaitez que votre enfant progresse techniquement en natation ou apprenne de nouvelles techniques de nage, nous proposons des séances de perfectionnement durant les vacances d’hiver.

Pré-recquis savoir déjà nager la brasse ou le crawl sur une distance de minimum 20 mètres. .

Piscine de Lencloître 14 rue Saint Exupéry – Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 36 52

