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AGENDA · Béziers

PERFECTIONNEMENT INFORMATIQUE Béziers

mercredi 4 novembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Adresse
place du 14 Juillet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

PERFECTIONNEMENT INFORMATIQUE

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04
fin : 2026-11-06

Date(s) :
2026-11-04

Perfectionnez vos bases en informatique clé USB, téléchargement et applications n’auront bientôt plus de secrets !
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Atelier pour adultes.   .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50  mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

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L’événement PERFECTIONNEMENT INFORMATIQUE Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34

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