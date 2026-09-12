PERFECTIONNEMENT INFORMATIQUE Béziers
mercredi 4 novembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
PERFECTIONNEMENT INFORMATIQUE
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-04
Perfectionnez vos bases en informatique clé USB, téléchargement et applications n’auront bientôt plus de secrets !
Approfondissez vos connaissances en informatique apprenez à utiliser une clé USB, à télécharger des fichiers et des applications, à installer et désinstaller facilement un logiciel…
Atelier pour adultes. .
place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
Hone your computer basics: USB drives, downloads, and apps will soon hold no secrets for you!
L’événement PERFECTIONNEMENT INFORMATIQUE Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34
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