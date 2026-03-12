Performance 504 Roubaix

Performance 504

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 19:30:00

fin : 2026-04-08 23:30:00

Date(s) :

2026-04-08

**Installation du 09.04 au 11.07.2026**

Une performance sur les traces des vacances au bled suivie d’une fête d’inauguration de l’exposition Renault 12, par Mohamed El Khatib.

En hommage aux épopées pendulaires de son enfance, le metteur en scène décline son projet sous la forme d’un film, d’un happening théâtral et d’un concert.

Pensée en regard de son exposition au Mucem, Renault 12, la performance 504 de Mohamed El Khatib rejoue à sa manière un mythe fondateur de la Méditerranée, l’épisode homérique du retour à Ithaque, réactivé par les familles maghrébines de la diaspora qui entreprennent chaque été de revenir au bled. Empruntant son titre au mythique modèle de Peugeot, une automobile robuste et familiale, elle se présente comme une chronique de ces transhumances estivales entre les années 1970 et 1990, synonymes de vacances, de retrouvailles et de liberté. La réminiscence de ces voitures chargées à bloc, lancées dans un périple aussi long qu’insouciant, permet à Mohamed El Khatib de constituer une mémoire populaire de l’immigration, élevée au rang de patrimoine immatériel de la Méditerranée.

Réalisée en collaboration avec des habitant.es de Marseille, Bobigny, Evry et Roubaix la performance célèbre ainsi ce nomadisme rituel qui fait lien entre les deux rives, en adoptant un regard à la fois sociologique et sentimental. Découvrez leurs témoignages sur scène et en film, avant de finir la soirée en musique avec des DJ sets qui mettent à l’honneur le patrimoine musical du Maghreb.

**Une soirée d’ouverture en deux parties **

**- 19:00 | Performance 504 + film**

**- 20:30 | Fête d’ouverture avec un DJ set Olkan et la Vipère Rouge **

**Distribution **

Conception, réalisation, écriture Mohamed El Khatib

Image Yohanne Lamoulère

Montage Emmanuel Manzano

Collaboration artistique Mathilde Chadeau, Julien Lewkowicz

Régie générale et son Arnaud Leger

Régie lumière Juliette Romens

​Production Zirlib/Les Films d’Ici Méditerranée

**Installation du 09.04 au 11.07.2026**

Une performance sur les traces des vacances au bled suivie d’une fête d’inauguration de l’exposition Renault 12, par Mohamed El Khatib.

En hommage aux épopées pendulaires de son enfance, le metteur en scène décline son projet sous la forme d’un film, d’un happening théâtral et d’un concert.

Pensée en regard de son exposition au Mucem, Renault 12, la performance 504 de Mohamed El Khatib rejoue à sa manière un mythe fondateur de la Méditerranée, l’épisode homérique du retour à Ithaque, réactivé par les familles maghrébines de la diaspora qui entreprennent chaque été de revenir au bled. Empruntant son titre au mythique modèle de Peugeot, une automobile robuste et familiale, elle se présente comme une chronique de ces transhumances estivales entre les années 1970 et 1990, synonymes de vacances, de retrouvailles et de liberté. La réminiscence de ces voitures chargées à bloc, lancées dans un périple aussi long qu’insouciant, permet à Mohamed El Khatib de constituer une mémoire populaire de l’immigration, élevée au rang de patrimoine immatériel de la Méditerranée.

Réalisée en collaboration avec des habitant.es de Marseille, Bobigny, Evry et Roubaix la performance célèbre ainsi ce nomadisme rituel qui fait lien entre les deux rives, en adoptant un regard à la fois sociologique et sentimental. Découvrez leurs témoignages sur scène et en film, avant de finir la soirée en musique avec des DJ sets qui mettent à l’honneur le patrimoine musical du Maghreb.

**Une soirée d’ouverture en deux parties **

**- 19:00 | Performance 504 + film**

**- 20:30 | Fête d’ouverture avec un DJ set Olkan et la Vipère Rouge **

**Distribution **

Conception, réalisation, écriture Mohamed El Khatib

Image Yohanne Lamoulère

Montage Emmanuel Manzano

Collaboration artistique Mathilde Chadeau, Julien Lewkowicz

Régie générale et son Arnaud Leger

Régie lumière Juliette Romens

​Production Zirlib/Les Films d’Ici Méditerranée .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

**Installation from 09.04 to 11.07.2026**

A performance on the traces of vacations in the ‘bled, followed by an opening party for the Renault 12 exhibition, by Mohamed El Khatib.

In homage to the commuting epics of his childhood, the director presents his project in the form of a film, a theatrical happening and a concert.

Mohamed El Khatib?s 504 performance, conceived to coincide with his exhibition at the Mucem, Renault 12, re-enacts a founding myth of the Mediterranean: the Homeric episode of the return to Ithaca, reactivated by the North African families of the diaspora who return to their homeland every summer. Borrowing its title from the mythical Peugeot model, a sturdy family car, it presents itself as a chronicle of these summer transhumances between the 1970s and 1990s, synonymous with vacations, reunions and freedom. Mohamed El Khatib?s reminiscence of these fully-loaded cars, launched on a journey as long as it was carefree, has enabled him to create a popular memory of immigration, elevated to the rank of intangible heritage of the Mediterranean.

Produced in collaboration with residents of Marseille, Bobigny, Evry and Roubaix, the performance celebrates the ritual nomadism that links the two shores of the Mediterranean, from both a sociological and sentimental perspective. Discover their testimonies on stage and in film, before ending the evening in music with DJ sets featuring the musical heritage of the Maghreb.

**A two-part opening evening:**

**- 19:00 | Performance 504 + movie**

**- 20:30 | Opening party with DJ set Olkan et la Vipère Rouge ** (Olkan and the Red Viper)

**Distribution **

Concept, direction, writing: Mohamed El Khatib

Cinematography: Yohanne Lamoulère

Editing: Emmanuel Manzano

Artistic collaboration: Mathilde Chadeau, Julien Lewkowicz

Sound and Stage Manager: Arnaud Leger

Lighting director: Juliette Romens

production: Zirlib/Les Films d?Ici Méditerranée

L’événement Performance 504 Roubaix a été mis à jour le 2026-03-12 par Hauts-de-France Tourisme