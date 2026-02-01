Performance #8 JP à Lure Lure
Performance #8 JP à Lure Lure vendredi 27 février 2026.
Performance #8 JP à Lure
Espace Cotin Lure Haute-Saône
Début : 2026-02-27 18:30:00
fin : 2026-02-27 21:30:00
2026-02-27
Le collectif Le MUR à Lure accueille la Performance #8 de l’artiste chilien JP, muraliste et peintre engagé.
À travers une œuvre profondément liée à l’espace public, JP interroge l’être humain, ses croyances, sa capacité de transformation, sa résilience et la force du collectif. Son travail, ancré dans les territoires et leurs habitants, invite à la réflexion et à la prise de conscience de notre appartenance à un Tout.
Vendredi 27 février 2026
18h30
40 bis avenue du Square de la Gare, 70200 Lure
(Derrière l’Espace Cotin) .
Espace Cotin Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
English : Performance #8 JP à Lure
