Performance #8 JP à Lure Lure

Performance #8 JP à Lure

Espace Cotin Lure

27 février 2026, 18h30

fin : 2026-02-27 21:30:00

2026-02-27

Le collectif Le MUR à Lure accueille la Performance #8 de l’artiste chilien JP, muraliste et peintre engagé.

À travers une œuvre profondément liée à l’espace public, JP interroge l’être humain, ses croyances, sa capacité de transformation, sa résilience et la force du collectif. Son travail, ancré dans les territoires et leurs habitants, invite à la réflexion et à la prise de conscience de notre appartenance à un Tout.

40 bis avenue du Square de la Gare, 70200 Lure

(Derrière l’Espace Cotin) .

Lure, Haute-Saône, Bourgogne-Franche-Comté

