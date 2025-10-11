Performance accro-danse « Au commencement était la Chutte » Le moulin d’Abondance Fougerolles-Saint-Valbert

Le moulin d’Abondance 510 Le Château Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-11 18:00:00

fin : 2025-10-11 23:59:00

2025-10-11

Deux Humains à la corporalité surprenante, qui pratiquent cet art du mouvement encore peu connu appelé l’accro-danse, vont nous compter l’Histoire de la Chute !

Ils sont venus en Février dernier pour une résidence d’une semaine et nous ont offerts la moitié de cette œuvre émouvente, drôle et stupéfiante. Ils nous offrent pour ce week-end le spectacle COMPLET !

Puis nous ouvrirons l’espace pour échanger, continuer la danse, la musique, découvrir le lieu, partager un petit apéro dinatoire ou vous serez invité à contribué, ou simplement déguster la petite restauration de la « Cuisine d’Abondance » !

17h30 Ouverture

18h00 Performance Accro-Dance

19h00 Espace-Temps co-créatif

– Apéro dinatoire partagé

Prix 15€

Prix adhérant 10 €

Enfant 8 €

Enfant moins de 5 ans Gratuit

Adhésion à La Roue d’Abondance prix libre. .

Le moulin d’Abondance 510 Le Château Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 72 72 21 laroue@lemoulindabondance.com

