Performance accro-danse « Au commencement était la Chutte »

Le moulin d’Abondance 510 Le Château Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-10-11 18:00:00
fin : 2025-10-11 23:59:00
Date(s) :
2025-10-11
Deux Humains à la corporalité surprenante, qui pratiquent cet art du mouvement encore peu connu appelé l’accro-danse, vont nous compter l’Histoire de la Chute !
Ils sont venus en Février dernier pour une résidence d’une semaine et nous ont offerts la moitié de cette œuvre émouvente, drôle et stupéfiante. Ils nous offrent pour ce week-end le spectacle COMPLET !
Puis nous ouvrirons l’espace pour échanger, continuer la danse, la musique, découvrir le lieu, partager un petit apéro dinatoire ou vous serez invité à contribué, ou simplement déguster la petite restauration de la « Cuisine d’Abondance » !
17h30 Ouverture
18h00 Performance Accro-Dance
19h00 Espace-Temps co-créatif
– Apéro dinatoire partagé
Prix 15€
Prix adhérant 10 €
Enfant 8 €
Enfant moins de 5 ans Gratuit
Adhésion à La Roue d’Abondance prix libre. .
Le moulin d’Abondance 510 Le Château Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 72 72 21 laroue@lemoulindabondance.com
