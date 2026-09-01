Informations pratiques

Landéda

Performance « Agir pour l’océan »

Abbaye Notre Dame des Anges 470 Route des Anges Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 21:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Et si la musique ne venait plus seulement de la scène, mais surgissait autour de vous, se déplaçait et transformait l’espace ?

Dans le cadre exceptionnel de l’Abbaye des Anges, Jérémie Ramsak présentera DELTA, une performance de musique électronique immersive, interprétée en direct.

Grâce au travail de Xavier Thibaud, chargé de la diffusion et de la spatialisation, le son circulera autour de l’Abbaye, apparaîtra ici, disparaîtra là, se rapprochera, s’éloignera et enveloppera peu à peu le public.

Chacun pourra ainsi vivre la musique autrement : non plus seulement face à elle, mais au cœur même d’un paysage sonore en mouvement.

Inspirée par les écosystèmes marins, DELTA explore les relations invisibles qui unissent les êtres, les matières et les milieux. Une expérience étonnante, sensible et accessible, qui entre pleinement en résonance avec l’esprit d’AGIR POUR L’OCÉAN : déplacer notre regard, ouvrir nos perceptions et éprouver autrement ce monde vivant, fait de circulations et d’interdépendances.

Une invitation à écouter l’océan — et peut-être le monde — comme vous ne les avez encore jamais entendus. .

Abbaye Notre Dame des Anges 470 Route des Anges Landéda 29870 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Performance « Agir pour l’océan » Landéda a été mis à jour le 2026-09-07 par OT PAYS DES ABERS