Performance artistique The Space of the Tongue 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence

Performance artistique The Space of the Tongue

Jeudi 16 avril 2026 à partir de 18h. 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 18:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Le 3 bis f accueille un atelier mené par l’artiste italienne Ambra Pittoni avec les étudiants diplômés du Labpro de l’ESAAIX.

Cet atelier explore le langage, les obsessions liées à la répétition et à ses formes d’épuisements. Pendant le workshop, l’artiste proposera également une performance

publique intitulée The Space of the Tongue. Cette performance questionne le langage de manière critique explorant la relation entre l’obscurité et le langage, en mettant en dialogue différentes formes de cavités, telles que la grotte qu’elle soit artificielle ou naturelle et la cavité orale, d’où le langage émerge à travers un processus continu d’articulation et de désarticulation. La grotte se révèle non seulement comme un lieu d’accès au savoir, mais aussi comme un espace pour repenser les manières de parler et d’écouter.



La recherche d’Ambra Pittoni explore les interactions entre les engagements corporels et les contextes spatiaux, appréhendés comme des espaces d’expériences épistémologiques encore inexplorées. Sa pratique se déploie à travers l’installation , la chorégraphie, l’expérimentation sonore et l’écriture.



Depuis 2018, elle co-dirige Workspace Ricerca X Dramaturgy and Research.

Son travail a été présenté au Museo Madre (Naples), au Crédac (Ivry-sur-Seine), à De Appel (Amsterdam), à l’OGR (Turin), au CCA Ujazdowski (Varsovie), à la Fondazione Baruchello (Rome) et à Ashkal Alwan (Beyrouth), 6th Moscow Biennale for young art.



Parmi ses publications récentes figurent Raineri & Associati dans Flash Art Italia n°363, ainsi que Ten Obvious and Not So Obvious Questions About Artistic Research, dans Artistes chercheur·e·s chercheur·e·s artistes. Performer les savoirs (Les presses du réel). Elle est doctorante à la University of the Arts Linz, où elle a été lauréate d’une bourse du VALIE EXPORT Center. .

3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

3 bis f hosts a workshop led by Italian artist Ambra Pittoni with ESAAIX Labpro graduates.

L’événement Performance artistique The Space of the Tongue Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence