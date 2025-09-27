Performance Atelier d’écriture par Souhaib Ayoub Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement

Performance Atelier d’écriture par Souhaib Ayoub

Du samedi 27 au dimanche 28 septembre 2025 à partir de 14h. Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Au [mac], consacrez deux journées à l’écriture et à la performance aux côtés de l’auteur et artiste Souhaib Ayoub. Autour de l’œuvre d’Ali Cherri, les participant.e.s prendront part à une séance d’écriture collective puis à sa restitution sous la forme de lectures théâtrales. Expériences et sensibilités personnelles se frotteront aux sculptures, dessins et films d’Ali Cherri pour créer une performance présentée dans les galeries du musée lectures cinétiques, danses silencieuses, gestuelle et chuchotement écloront en harmonie avec les pièces exposées.



Souhaib Ayoub est un écrivain, performeur et artiste pluridisciplinaire libanais né en 1989 à Tripoli (Liban). Installé en France depuis 2015, il explore dans ses œuvres les thèmes de l’identité, de l’exil, de la mémoire collective, des rêveries et du monde invisible. Il est l’auteur de deux romans en arabe, Un homme de satin (Nawfal) et Le loup de la famille (actes sud) ainsi que de pièces de théâtre Les rêves qui dévorent la rivière et L’imperceptible suintement de la vie. Son travail croise écriture, performance et peinture, dans une démarche artistique engagée. Il enseigne également l’écriture créative et la performance, tout en animant des ateliers d’écriture destinés aux jeunes.

• Atelier (adultes) gratuit sur inscription

• Réservation par mail à resa@actoral.org .

Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

See you at [mac] on Saturday September 27 and Sunday September 28 at 2pm.

German :

Treffpunkt im [mac] Samstag, den 27. und Sonntag, den 28. September um 14 Uhr.

Italiano :

Ci vediamo al [mac] sabato 27 e domenica 28 settembre alle 14.00.

Espanol :

Nos vemos en [mac] el sábado 27 y el domingo 28 de septiembre a las 14.00 horas.

